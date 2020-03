GL-Kamerlid Diks betaalt vergoeding terug

Diks ontving jarenlang de maximale vergoeding voor woonkosten van 46.000 euro. Ze kreeg de vergoeding omdat ze Leeuwarden als woonadres had opgegeven, terwijl ze het leeuwendeel van de tijd in haar appartement in Den Haag zou verblijven. Het stadspaleis in Leeuwarden stond al die tijd te koop. Volgens Diks verdeelde ze haar tijd tussen beide adressen en heeft ze ’naar eer en geweten’ gehandeld.

„Achteraf rekenschap en verantwoording afleggen voor uw tijdsbesteding in Leeuwarden en Den Haag staat op gespannen voet met de regeling vergoeding verblijfkosten in de Wet schadeloosstelling”, concludeert de onderzoeker. „Het is aan Kamerleden zelf om daar invulling aan te geven en om hier prudent mee om te gaan.” GroenLinks vindt dat dit het geval is.

„Alhoewel ik hiertoe op geen enkele manier verplicht ben, zal ik het verschil tussen mijn verblijfskostenvergoeding in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019 terugstorten”, schrijft Diks in een verklaring.

De kwestie kwam naar buiten nadat was gebleken dat Diks haar ’schadeloosstelling’ als Kamerlid van jaarlijks 120.000 euro had laten aanvullen met 7000 euro tot haar oude wethouderssalaris. Na ophef daarover en druk van de partijleiding besloot ze het wachtgeld terug te betalen.