Doorgereden bestuurder (20) na val wielrenners Bavel meldt zich alsnog

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Tom van der Put / MARICMEDIA

BAVEL - De bestuurder van een auto die zondag betrokken was bij een ongeval met wielrenners in het Brabantse Bavel, heeft zich gemeld bij de politie. Mogelijk heeft hij de fietsers opzettelijk aangereden. Hij was doorgereden na het voorval. Het is een 20-jarige man uit Bavel.