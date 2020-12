Marechaussee treft 14 vreemdelingen verstopt tussen meubilair

In Hoek van Holland trof de marechaussee, met behulp van een speurhond, elf mensen aan in een bestelbus. Ze zaten verstopt tussen meubilair. Onder hen bevonden zich vier kinderen en een zwangere vrouw. Ze zijn opgevangen en overgebracht naar Rotterdam. Een 36-jarige bestuurder van de bus, iemand uit Engeland, is aangehouden voor mensensmokkel.

Vrijdagmiddag werden in de haven bij Europoort drie Albanese mannen aangetroffen. Ze hadden zich verstopt in een trailer. De marechaussee doet onderzoek naar beide incidenten.