Rutte: ’Nu niet de luxe om te verruimen’

VVD-lijsttrekker Rutte is tijdens zijn bezoek aan De Telegraaf voor het maken van de verkiezingskrant ’niet heel optimistisch’ over de coronacijfers en -maatregelen. „Je ziet dat de cijfers slecht zijn”, zegt de premier. We doen het volgens hem slechter dan onder meer Duitsland, België en Engeland.

Avondklok

Zaterdag lekte al uit dat de avondklok waarschijnlijk wordt verlengd tot eind maart, terwijl Rutte eerder had gezegd dat die stevige maatregel juist als eerste geschrapt zou worden. „Daar heb je gelijk in”, zegt de premier. „We hadden er eerder vanaf gewild. Dat is nog steeds zo, als het zou kunnen. Maar op dit moment is de luxe er niet om te verruimen.”

Rutte licht wel een klein tipje van de sluier over de persconferentie, het zal namelijk gaan over de mogelijkheid, of onmogelijkheid, om op vakantie te gaan. Nu is er nog een dringend advies om niet naar het buitenland te gaan tot half maart. „We willen maandag dolgraag iets zeggen over reizen naar buitenland en wanneer we iets kunnen zeggen over de meivakantie”, zegt Rutte.

Hennis en Schippers

De VVD-lijsttrekker spreekt bij zijn bezoek ook over de verkiezingskrant die zijn partij heeft gemaakt. Daarin is opvallend genoeg een rol voor oud-minister Jeanine Hennis. Wordt de weg geplaveid voor een terugkeer van haar in het komende kabinet. „Dat was niet de bedoeling”, zegt Rutte. „Maar het zou kunnen.”

De deur voor de terugkeer van een andere oud-minister, Edith Schippers, staat ook open. „Dat zou ook kunnen”, zegt Rutte. „Ik sluit niet uit dat Schippers ook een keer terug wil. Het zijn allebei heel populaire mensen, ontzettend goede lui.”