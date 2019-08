Gedode Albanees Lato had eigen leger in Gelders dorp

Het huis van Festim Lato (l.) in Afferden leek geregeld op een kazerne. De strijdkrachten logeerden bij de Albanees thuis in stapelbedden.

AMSTERDAM - Festim Lato, de van oplichting beschuldigde Albanees die onlangs levenloos werd aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal, hield er in het Gelderse dorpje Afferden een eigen legertje op na. Zowel de gemeente, politie als het Openbaar Ministerie wisten van de militaire activiteiten in het land van Maas en Waal. Maar niemand greep in.