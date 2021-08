Premium Het beste van De Telegraaf

Student viert begin studiejaar zittend in shifts

Famke (20), Fabienne (17), Bente 17) en Kaya (18): „Een vijfde mag volgens de Covid-regels niet aansluiten.”

Leiden - Geen spetterende festivals in de centra, doch wat meedeinen in een suf park aan de rand van de stad. De in diverse universiteitssteden verplicht aan bankjes gekluisterde nieuwbakken studenten die deelnemen aan de introductieweken, ondergaan hun lot gelaten: „Beter dan vorig jaar, toen er nóg minder mocht.”