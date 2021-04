’OV niet propvol, wel drukker’

„Het gevoel van drukte bij de passagiers neemt dan ook weer toe”, constateert voorzitter Pedro Peters van koepel OV-NL, waarbij alle vervoersbedrijven, NS, streek- en stadsvervoerders zijn aangesloten. „Maar het is vooral de perceptie van mensen, want de zogenoemde ’hyperspits’ met volgepropte treinen en bussen is verdwenen.”

Niet meer zo druk

„We komen van ver, want in maart 2020 was er nog maar 10 tot 15% van wat we aan reizigers hadden over”, kijkt Peters terug. „Maar langzamerhand keren de reizigers dus terug, al zal het komende jaren niet meer zo druk worden als voor de pandemie. Het thuiswerken heeft veel veranderd en zal in de toekomst en structurele plek krijgen, wat ons klandizie gaat schelen. Daar houden we rekening mee en dat zal ruim worden goedgemaakt met de jaarlijkse groei ten gevolge van bevolkingstoename, enorme woningbouw en herstel van de autonome groei van 4 tot 5% reizigers.”

Pedro Peters, voorzitter brancheorganisatie OVNL, waar NS en alle stads- en streekvervoerders bij zijn aangesloten. Ⓒ Telegraaf

„We begonnen dit jaar met een lockdown waarbij het gemiddeld aantal reizigers opnieuw daalde. Vervoerders pasten hun dienstregelingen aan, waarbij de oproep vanuit het kabinet was en is om alleen voor noodzakelijke reizen het ov te gebruiken. Daarom moesten we op verzoek van het kabinet wel ons aanbod zo maximaal mogelijk behouden. Dan hebben we het over 90% van ons oude aanbod en dat leidt inderdaad op bepaalde tijden wel tot lege treinen en bussen en dat kost heel veel geld”, stelt Peters.

Onzin

Het idee dat treinen vaak weer overvol zijn, is volgens de ov-voorman onzin. „Incidenteel kan dat natuurlijk gebeuren vanwege rituitval of weersomstandigheden, maar het komt vooral omdat het begrip ’drukte’ in deze coronatijd een heel andere dimensie heeft gekregen. Mensen zijn bijvoorbeeld ook gewend aan lege winkelstraten en als er nu twintig personen lopen is het ineens druk.” Peters: „Ook moeten we niet vergeten dat al vanaf 1 juni 2020 in het ov alle zit- en staanplaatsen bezet mogen worden. 1,5 meter afstand is nooit 100% haalbaar geweest in het ov en daarom waren wij de eerste sector waar de mondkapjesplicht is ingegaan. De piekdrukte wordt nu verspreid over de hele dag.” Dat passagiers zich prettig voelen in trein, bus, metro en tram blijkt uit de OV-Klantenbarometer. Reizigers geven de veiligheid een 8,3.