Doodgeschoten crimineel zou op moordlijst staan

De politie doet onderzoek nadat een 33-jarige man zaterdagnacht is doodgeschoten. Ⓒ Persbureau Nieuwsfoto

Amsterdam - De Amsterdamse crimineel die afgelopen nacht werd doodgeschoten bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost zou, volgens een buurtbewoner, al langere tijd op een moordlijst hebben gestaan staan. „Dat was in de hele buurt bekend.”