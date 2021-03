’Tientallen miljoenen AstraZeneca-vaccins in fabriek Italië’

De Italiaanse autoriteiten zijn volgens de krant gestuit op de voorraad in de fabriek in Anagni na een melding van de Europese Commissie. Die presenteert woensdag plannen om de export van coronavaccins aan banden te kunnen leggen als farmaceuten niet op tijd leveren. Het bestaan van een megavoorraad in een Italiaanse fabriek ligt in dat licht extra gevoelig, omdat AstraZeneca in de EU minder levert dan was afgesproken.

In de fabriek van Catalent Inc. worden vaccins in flesjes gedaan. De commissie, de eigenaar van de fabriek en de Italiaanse autoriteiten hebben het bericht in La Stampa nog niet bevestigd. Als het inderdaad blijkt te gaan om bijna 30 miljoen vaccins, is dat een groter aantal dan AstraZeneca tot dusver heeft geleverd aan de EU.

De uitvoer van coronavaccins kan ook nu al worden tegengehouden als de fabrikant de EU nog vaccins schuldig is. Italië blokkeerde enkele weken de export van AstraZeneca-vaccins naar Australië. Het ging toen om een veel kleinere lading van ongeveer 250.000 doses.

De grote voorraad die nu is aangetroffen, is volgens La Stampa nodig in het Verenigd Koninkrijk om te kunnen garanderen dat miljoenen Britten ook een tweede dosis van het vaccin kunnen krijgen. De Britten zijn in Europa koplopers op vaccinatiegebied. Meer dan 28 miljoen mensen hebben er volgens lokale media al een eerste dosis van een coronavaccin gehad.