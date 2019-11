Bloomberg ook in race om presidentschap VS

De miljardair, mediamagnaat en filantroop acht de huidige Democratische kandidaten niet in staat om het op te nemen tegen president Donald Trump. "Mike maakt zich steeds meer zorgen", reageerde Bloombergs woordvoerder in een verklaring. De 77-jarige Bloomberg, die drie termijnen als burgemeester verbonden was aan de grootste stad van Amerika, levert deze week de papieren in voor de Democratische voorverkiezing in de staat Alabama.

De Democratische kandidatuur telt nu zeventien kandidaten. Volgens recente peilingen zijn er vier favorieten: Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die de progressieve vleugel van de partij vertegenwoordigen, en voormalig vice-president Joe Biden en burgemeester Pete Buttiieg van South Bend (Indiana), die bekendstaan als leden van de meer gematigde vleugel.