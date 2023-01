Vastgelopen vrachtschip Suezkanaal weer vlotgetrokken

Het gaat om de bulkcarrier Glory, die volgens mediaberichten op weg is met Oekraïens graan naar China. Het schip was aan de grond gelopen terwijl het zich bij een konvooi in zuidelijke richting voegde nabij de Egyptische stad El-Qantarah. De Glory vaart onder de vlag van de Marshalleilanden.

Eenentwintig schepen zouden vertraging hebben opgelopen.