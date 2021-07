LIVE | Ruim 10.000 mensen uit ruim 4700 woningen in Venlo geëvacueerd

Ruim 10.000 mensen worden vrijdagavond geëvacueerd in de gemeente Venlo. Het gaat daarbij volgens een woordvoerder van de gemeente om 10.700 bewoners van 4746 woningen.

Deze mensen wonen in lager gelegen delen van dorpen langs de Maas, zoals Arcen, Lomm, Velden, een gebied in Venlo zelf, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick, zo maakte de gemeente vrijdagmiddag bekend.

De ambulances staan klaar bij het ziekenhuis in Venlo. Ⓒ Persbureau Heitink

De evacuaties gaan om 18.00 uur beginnen. Dat is eerder dan gepland omdat het water sneller stijgt dan verwacht, en omdat de gemeente niet wil dat mensen ’s nachts het huis uit moeten.

Mensen die niet terechtkunnen bij familie of kennissen worden opgevangen in buurtcentra en andere openbare gebouwen.

17.50 - Leger verhoogt dijk in Roermond met zandzakken

Het leger is begonnen met het verhogen van de dijk aan de Alexanderhaven in Roermond. Over een lengte van 230 meter wordt de bestaande dijk met zandzakken 40 centimeter hoger gemaakt, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg Noord weten.

De Maas heeft in Roermond sinds 15.00 uur de hoogste stand bereikt. De gemeente besloot vrijdagmiddag tot de directe ontruiming en evacuatie van een deel van het bedrijventerrein Willem-Alexander. Dit deel werd door het hoge water bedreigd. Het gaat om het deel dat het laagst ligt. Iedereen in dat gebied moest er weg.

17.00 - Dertien veiligheidsregio’s bieden hulp aan Limburg

Honderden brandweerlieden uit dertien veiligheidsregio’s bieden hulp in het door overstromingen getroffen Limburg. De brandweer heeft in Zeist een speciaal actiecentrum ingericht voor concrete hulpvragen uit Limburg. Die worden verdeeld over de veiligheidsregio’s, aldus brancheorganisatie Brandweer Nederland.

De brandweer heeft naast helpende handen ook al 130.000 zandzakken en duizend dompelpompen met aggregaat naar Limburg gestuurd. Daarnaast kunnen hulpdiensten in Limburg bij het actiecentrum aankloppen voor hulp van specialisten en voor advies.

16.45 - Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in nood rampgebied Limburg

Het Rode Kruis heeft vrijdag vanaf 16.00 uur een hulplijn opengesteld voor mensen in het rampgebied in Limburg. Iedereen die hand- en spandiensten nodig heeft, kan contact opnemen met het nummer 070-445 888. Vrijwilligers staan klaar om mensen in het overstromingsgebied te helpen, aldus de organisatie.

Zo wordt er onder meer hulp aangeboden bij opruimwerkzaamheden, het vullen van zandzakken of het bieden van een luisterend oor. Ook andere hulpvragen kunnen worden gedeeld, zoals psychosociale hulp. Maar ook praktische hulp wordt geboden zoals het inroepen van kennis van elektra als er bijvoorbeeld problemen zijn met de stroomvoorziening of boodschappen doen voor kwetsbaren.

Voorlopig zal de hulplijn geopend zijn van 09.00 uur tot 21.00 uur. Ook in het weekend.

16.25 - 270 woningen in gemeente Roerdalen bedreigd door de Roer

De bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in de Midden-Limburgse gemeente Roerdalen moeten hun woningen verlaten. De huizen worden bedreigd door het hoge water van de Roer, maakte de gemeente Roerdalen vrijdagmiddag bekend.

De piek van de Roer blijft naar verwachting 30 tot 48 uur aanhouden, aldus de gemeente. Wat dit betekent voor de omvang voor de overlast in het overloopgebied van de Roer is onduidelijk.

Wie geen onderdak vindt bij vrienden of familie kan terecht in de sporthal van Vlodrop en Sint Odiliënberg en gemeenschapshuis De Harch in Herkenbosch.

„Wie had ooit gedacht dat we een jaar na onze grote natuurbrand, dit voor de kiezen zouden krijgen”, zei burgemeester Monique de Boer van Roerdalen. „Onze inwoners langs de Roer zijn wel wat gewend als het gaat om hoogwater. Maar dit is ongekend. Hier doen we op dit moment alles aan. Vrijwilligers helpen mee met het vullen van zandzakken. Buren en dorpsgenoten jong en oud helpen elkaar en bieden een slaapplek aan.”

16.05 - Gat in dijk Meerssen gedicht, leger helpt met zandzakken

Het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Bunde en Meerssen is vrijdagmiddag voorlopig gedicht. Dat maakte het Waterschap Limburg bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg relativeerde direct daarna, dat „gedicht” een groot woord is. De dijk is versterkt en gestut, zei hij, maar het gevaar is nog niet geweken.

Het leger is ingezet bij het dichten van een groot gat in de dijk van het Julianakanaal bij Meerssen. Er worden zandzakken en Big Bags geplaatst.

Om die reden werden alle dorpjes en buurtschappen in de omgeving vrijdagmiddag inderhaast ontruimd. Mensen moesten met gezwinde spoed naar hoger gelegen gebieden vertrekken. Het water had volgens de veiligheidsregio een groot gat geslagen. Omwonenden kregen een NL Alert met de boodschap dat iedereen onmiddellijk het gebied moet verlaten.

Ook dieren worden geëvacueerd in Meerssen. Ⓒ ANP / HH

Mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle verlieten het gebied. In de buurt van de dijkdoorbraak gingen meerdere sirenes af om mensen te waarschuwen. „Dit gebied komt onder water te staan”, aldus de woordvoerder.

De veiligheidsregio adviseerde mensen die weg moesten eerst gas en licht af te sluiten om kortsluiting en brand te voorkomen. Ook moest de hoofdkraan van het water dicht, voordat ze de deur achter zich dichttrokken.

Na de dringende oproep om weg te gaan en het afgaan van het luchtalarm renden veel mensen naar hun auto’s. Anderen probeerden hun dieren waaronder paarden naar een veilig onderkomen te brengen.

Er ontstond een stroom van verkeer naar hoger gelegen delen. De weg bij het Julianakanaal is afgezet. De politie maande automobilisten die draalden om door te rijden en haast te maken. Legervoertuigen en voertuigen van andere hulpdiensten reden het gebied in, terwijl bewoners de andere kant op reden over de vaak smalle wegen. Het geheel maakte volgens verslaggevers ter plaatse een chaotische indruk.

15.55 - Waterschap start dijkbewaking langs Maas in Gelderland

Waterschap Rivierenland start zaterdag met dijkbewaking in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Vanaf zondag is er ook dijkbewaking in het Land van Altena. Het gaat om de dijken langs de Maas en de Afgedamde Maas. Het waterschap verwacht geen problemen met de dijken langs de grote rivieren Rijn, Waal en Lek.

Volgens het schap bereikt de Maas in het rivierengebied dit weekeinde de hoogste stand die ooit is gemeten. Bij de Maas loopt het weilandengebied onder water. Het water zal tegen de Maasdijken staan, aldus het schap. Dat betekent dat het dorp Alem en de buurtschap Bern bij Zaltbommel op een eiland komen te liggen. Het schap sluit de hoogwaterwerende deuren in de Maasdijk bij Heerewaarden.

Ook het land tussen de Afgedamde Maas en de dijken komt onder water te staan. De Kromme Nolkering bij Wijk en Aalburg gaat dicht. Deze keersluis in het Heusdensch Kanaal is gebouwd na het hoogwater van 1995 en in 2001 opgeleverd. Het is volgens het waterschap de eerste keer dat de kering wordt gesloten.

15.30 - Evacuaties in alle Noord- en Midden-Limburgse Maasgemeenten

In alle gemeenten aan de Maas in Noord- en Midden-Limburg vinden evacuaties plaats. Meestal gaat het hierbij om straten of wijken, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg Noord op rampenzender L1. De veiligheidsregio roept inwoners van de Maasgemeenten op om de website van de eigen gemeente in de gaten te houden. Daarop wordt bekend gemaakt welke maatregelen er genomen worden en wie er tijdelijk weg moeten.

Dronefoto van de hoge waterstand bij het Limburgse Aasterberg. Door het hoogwater in de Maas is het gebied moeilijk begaanbaar. Ⓒ ANP / HH

Ze zei verder dat alle coronatestlocaties van de GGD in het getroffen gebied open blijven. Wel kan het zijn dat toegangswegen onder water staan en er omleidingen zijn.

De piek van het hoogwater van de Maas heeft vrijdag om 15.00 uur Roermond bereikt. De Maas heeft daar een hoogte bereikt van 20,7 meter boven NAP. Naar verwachting bereikt de piek van de hoogwatergolf om 03.00 uur zaterdagochtend bij Venlo een hoogte van 18 meter boven NAP.

15.15 - Macron: Frankrijk is solidair met Benelux en Duitsland

Frankrijk is solidair met Nederland, België, Duitsland en Luxemburg in de „beproeving” die ze doormaken. De Franse president Emmanuel Macron liet dat weten via Twitter. „Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van het noodweer dat Duitsland, België, Luxemburg en Nederland hard heeft getroffen.”

Frankrijk had al aangekondigd veertig militairen te sturen om te helpen in Luik, naast een helikopter en een onderzoeksteam. De Belgische regering had een beroep gedaan op het Europees systeem voor civiele bescherming. Inmiddels zijn meer dan 150 reddingswerkers uit Frankrijk, Italië en Oostenrijk in België.

De Britse premier Boris Johnson had donderdag al uitgesproken geschokt te zijn door de verwoestende overstromingen in Duitsland en de Benelux-landen. Het Verenigd Koninkrijk staat klaar om hulp te bieden bij reddings- en herstelwerkzaamheden, twitterde hij.

14.55 - Ook oproep aan inwoners Maasdorpen Noord-Limburg om te vertrekken

Inwoners van dorpen langs de Maas in het noorden van Limburg krijgen het dringende advies om zo snel mogelijk het gebied te verlaten. De dorpen Aijen, Bergen, Heukelom, Well en Wellerlooi lopen kans op wateroverlast, net als delen van Nieuw Bergen.

Het water van de Maas staat zaterdagochtend waarschijnlijk op zijn hoogst bij de gemeente Bergen, waar de dorpen onder vallen. Bewoners kunnen worden opgevangen in recreatiecentrum Den Asseldonk in Nieuw Bergen. „Wanneer u besluit om in uw huis te blijven, doet u dat voor eigen risico, op eigen verantwoording. Realiseer u dat u dan onbereikbaar bent voor hulpdiensten”, aldus burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen.

14.45 - Parkeergarage in Roermond moet snel worden ontruimd

Een parkeergarage in Roermond moet zo snel mogelijk ontruimd worden. De gemeente roept mensen die hun auto in de parkeergarage aan het Kazerneplein bij het Outlet Centrum hebben gezet op hun voertuig daar zo snel mogelijk weg te halen.

Jongens staan te kijken naar het hoge water in de Roer in het centrum van Roermond. Ⓒ ANP / HH

De parkeergarage ligt in de buurt van de monding van de Roer in de Maas. De gemeente vreest dat de parkeergarage onder water kan lopen.

14.35 - Dodental België verder opgelopen

Het dodental door de overstromingen in België is opgelopen tot 23, heeft de gouverneur van de provincie Luik Hervé Jamar vrijdag gezegd tegen Belgische media. In zijn provincie kwamen 20 mensen door het noodweer om het leven. Van hen zijn er 6 geïdentificeerd.

Bij de VRT zei de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat er 19 mensen worden vermist. Ze waarschuwde dat het dodenaantal nog kan oplopen. Met helikopters en drones wordt naar mensen gezocht. Verlinden zei dat de situatie in Limburg kritiek blijft. Een aantal dijken van de Maas kan het water nog maar amper aan. Vooral bij Maaseik is de toestand kritiek.

13.50 - Defensie schaalt af in Limburg, meer militairen noordelijker

Defensie schaalt het aantal militairen dat in overstroomd Limburg hulp verleent af van ongeveer driehonderd naar tweehonderd. Ook verplaatst het zwaartepunt van de operatie zich noordelijker, voornamelijk naar het midden van de provincie.

Ⓒ Orange Media

Volgens een defensiewoordvoerder zijn er in de veiligheidsregio Limburg-Noord, waar ook de plaatsen Thorn en Wessem onder vallen, nu een kleine honderd mensen van de landmacht aan het werk. Donderdag waren dat er nog ongeveer tachtig. Ze zijn daar voornamelijk bezig met het versterken van de dijk bij de twee plaatsen. Ook zijn medewerkers van de marechaussee actief, die zich daar onder meer bezig houden met het afzetten van ondergelopen wegen, het ondersteunen van de politie en het begeleiden van bewoners in nood.

13.35 - Verstandelijk gehandicapte bewoners zorgcentrum Maastricht terug

De ongeveer tweehonderd verstandelijk gehandicapte bewoners van zorgcentrum Maasveld in de wijk Heugem in Maastricht keren vrijdagmiddag terug. De eerste bewoners zijn alweer in het pand, aldus de woordvoerder. Donderdagavond werden de bewoners vanwege het stijgende hoogwater geëvacueerd.

13.30 - Veel initiatieven voor hulp, Giro 777 opengesteld voor slachtoffers

Veel Limburgers steken een helpende hand toe om mensen die getroffen zijn door de watersnood te helpen. Er is veel solidariteit. Mensen uit gebieden die droog zijn gebleven zijn aan het werk voor mensen die wel getroffen zijn door het hoge water.

Zo helpen vrijwilligers met het vullen van zandzakken in een loods van de gemeente Leudal in Horn, aan de overkant van de Maas bij Roermond. Er is veel behoefte aan zandzakken om dijken en kades te versterken en het onder water lopen van onder meer woningen en winkels te voorkomen.

Verder biedt bierbrouwerij Hertog Jan in Arcen bij Venlo kratten aan om meubels hoog te zetten. Er zijn facebookpagina’s voor mensen die te maken hebben met wateroverlast in Venlo en de regio Heerlen.

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft per direct giro 777 opengesteld, waar donaties voor de wateroverlast in Limburg kunnen worden gedaan.

Doneren kan via iDEAL op de pagina van het NRF. Ook kunnen mensen zelf een overboeking doorgeven aan hun bank. In dat laatste geval kan de donatie worden gedaan ten name van Stichting Nationaal Rampenfonds in Houten, op rekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777.

12.52 - Limburg roept ramptoeristen nogmaals op weg te blijven

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk de veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord hebben vrijdag in een open brief ramptoeristen opgeroepen weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie.

Het is volgens de briefschrijvers nodig om eerst en vooral de wateroverlast aan te pakken. „En daarbij kunnen we geen ramptoeristen gebruiken”, schrijven ze.

Steeds meer gemeenten hebben noodverordeningen afgekondigd om ramptoerisme aan te pakken. In Valkenburg staat de Mobiele Eenheid aan de stadsgrenzen om iedereen te vragen wat hij of zij komt doen. Ramptoeristen worden weggestuurd. Ook in Meerssen bewaakte de ME de gemeentegrenzen.

Bewoners van de door de Roer bedreigde gebieden in Roermond zeggen veel last te hebben van ramptoeristen, met name in Voorstad Sint Jacob. Er is weliswaar veel politie en ook daar geldt een noodverordening, maar veel mensen laten zich daardoor niet afschrikken. Ramptoeristen lopen bewoners en hulpverleners voor de voeten, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Remkes, Verheijen en Scholten steunen de getroffen bewoners. „Het is niet bedoeld als schrale troost, maar we zien ondanks de ellende ook hoeveel mensen zich dag en nacht inzetten om de schade zoveel mogelijk te beperken of om over het welzijn van gedupeerden te ontfermen”, schrijven ze. „Uit Limburg en uit de rest van het land. Hulp van familie, buren, collega’s en vrienden. En we zien brandweer, politie, het waterschap, uw gemeente, de reddingsbrigade, Defensie, Rode Kruis en veel andere organisaties dag en nacht in touw. Veel dank daarvoor. Ook beide veiligheidsregio’s en provincie Limburg doen al het mogelijke.”

11.33 - Waalkade Nijmegen en Rijnkade Arnhem afgesloten

De Waalkade in Nijmegen gaat vrijdag dicht voor alle verkeer wegens de verwachte hoge waterstand in de Waal. Arnhem doet hetzelfde met de Rijnkade, omdat ook daar overstromingen worden verwacht. Gemeenten aan de rivieren hebben laaggelegen parkeerplaatsen aan het water eveneens afgesloten.

De Rijn bij Lobith bereikt volgens sommige waterbeheerders zondagmorgen de hoogste stand van ongeveer 14,75 meter boven NAP. Dit kan nog hoger uitvallen, omdat vrijdag de hoogwaterpiek uit de Duitse Moezel in de Rijn bij Koblenz stroomt. Tussen Koblenz en Lobith krijgt de Rijn nog meer water uit overgelopen beken zoals de Ahr.

Rijkswaterstaat denkt vrijdag dat de stand bij Lobith zondag op 14,45 meter boven NAP blijft steken. Volgens de dienst kan het ook iets lager zijn. De kans dat de waterstand de 15 meter boven NAP overschrijdt, acht Rijkswaterstaat klein. Tijdens het hoogwater van 1993 en 1995 kwam de waterstand ruim boven de 15 meter boven NAP uit.

De waterstand in de grote rivieren eindigt volgens de waterbeheerders wel flink boven het hoge water van afgelopen februari. Na maandag gaat het water in de grote rivieren weer zakken.

11.28 - Bewoners 22 huizen in Venray geëvacueerd

De bewoners van 22 buitendijks gelegen huizen aan de Maas in de gemeente Venray worden geëvacueerd. De gemeente heeft hun gevraagd hun bezittingen veilig te stellen en hun woningen tijdelijk te verlaten. De mensen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld, liet de gemeente Venray vrijdag weten.

Venray lijkt de dans grotendeels te ontspringen. In de nacht van zaterdag op zondag bereikt de piek de gemeente, maar volgens de huidige berekeningen blijven de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren veilig. De veiligheidsregio verwacht dat de dijken hoog genoeg zijn om het water tegen te houden in Venray.

In de gemeente zijn de campings aan de Maas ontruimd. De rioleringen die op de Maas uitmonden zijn dichtgezet om instroom van Maaswater te voorkomen. Wegen worden afgezet, er worden zandzakken geplaatst bij een sportpark in Wanssum. Voor het gebied ten oosten van de A73, dat grenst aan de Maas, geldt een noodverordening.

10.56 -A79 om 12.00 uur weer open voor verkeer

De A79 in Zuid-Limburg gaat om 12.00 uur vrijdag weer open voor het verkeer. meldt Rijkswaterstaat. De snelweg tussen Maastricht en Heerlen werd dinsdag deels afgesloten.

Snelweg A79 wordt schoongemaakt na hevige regenval in Limburg. Ⓒ ANP / HH

Het verkeer blijft overigens in de hele provincie last houden van het water, omdat wegen ondergelopen zijn of afgesloten. Dat geldt zowel voor grotere wegen als voor landweggetjes. Dat leidt op veel plaatsen tot files en opstoppingen. Met name in het stroomgebied van de Roer staan veel wegen blank of kunnen elk moment onder water lopen.

De Roer bereikt in de loop van vrijdag een piek van 300 kuub per seconde. Dat niveau is nooit eerder bereikt. Tot nog toe was de maximale afvoersnelheid 120 kuub. Als gevolg van de hoge waterafvoer staan grote delen van het stroomgebied onder water.

10.35 - Scheepvaart Maas Limburg naar verwachting tot na weekend gestremd

De binnenvaart op de Maas in Limburg blijft naar verwachting tot na het weekend gestremd vanwege de zeer hoge waterstanden, sterke stroomsnelheden en drijvend afval in de rivier. Dat meldt de regiocoördinator voor Zuidoost-Nederland van de branchevereniging voor de binnenvaart Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Sinds donderdag 18.00 uur is de Maas van het uiterste zuiden van Limburg tot Noord-Limburg gestremd voor alle scheepvaart. Volgens de regiocoördinator wisten alle binnenvaartschippers een veilig heenkomen te zoeken en zijn er geen incidenten geweest, al hadden sommige schippers wel haast om tijdig van het water te komen en aanlegplaatsen te vinden.

Drijvend afval en drijfhout vormen een gevaar voor de besturing van binnenvaartschepen. Het gaat bijvoorbeeld om bomen, struiken en takken, maar er zouden ook caravans in de Maas zijn terechtgekomen. De regiocoördinator denkt dat het nog wel enige tijd kan gaan duren voordat de rommel is opgeruimd, ook omdat afval naar de bodem gaat zinken. Daarnaast wordt afval stroomafwaarts meegenomen door de Maas.

9.32 - Dodental watersnood België loopt op

Het dodental door de overstromingen in België is opgelopen tot twaalf, melden Belgische media. Zeker vier mensen worden nog vermist.

De Waalse minister-president Di Rupo zei vrijdag te vrezen dat het dodental nog zal oplopen. Honderden mensen zitten nog vast in hun huizen.

Alle Maasgemeenten in Limburg kondigden de evacuatie aan van de bewoners van gebieden die worden bedreigd door hoogwater. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog.

In Luik riepen de lokale autoriteiten donderdagmiddag duizenden inwoners die bij de Maas wonen op om hun huizen te verlaten. Het peil van de rivier in het centrum van de stad steeg ’s nachts niet. De politie meldde zelfs dat het heel langzaam begon te dalen in de zwaarst getroffen wijk.

In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen.