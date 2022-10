Eerste ruimtetoerist ooit (82) gaat met SpaceX rondje om de maan vliegen

Het echtpaar zal samen met tien andere passagiers ongeveer een week de ruimte in gaan. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk, want het ruimtevaartuig Starship is nog niet af. Daar worden momenteel nog testvluchten mee uitgevoerd, maar het ruimteschip is nog niet daadwerkelijk buiten de dampkring geweest. Ook is nog niet duidelijk wie de andere passagiers zijn.

Tito werkte ooit kort bij NASA en richtte in 1972 investeringsmaatschappij Wilshire Associates op. Daarmee werd hij rijk en in 2001 betaalde hij Rusland 20 miljoen dollar voor een verblijf van een week in ruimtestation ISS. Sindsdien is ruimtetoerisme gangbaarder geworden en brengen bedrijven als Blue Origin en Virgin Galactic mensen tegen betaling naar het randje van de ruimte.

De inmiddels 82-jarige Tito bezocht SpaceX vorig jaar met zijn 57-jarige vrouw. Daar werd hem gevraagd of hij zo’n ruimtevlucht of een nieuwe trip naar het ISS zou willen maken. Tito zei daarop dat hij naar de maan wilde en zijn vrouw zei hetzelfde. „Zo is het begonnen.”