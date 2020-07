Live | Zaak Ruinerwold opnieuw voor de rechter

Onze verslaggever Silvan Schoonhoven is vanaf 15.30 uur aanwezig in de rechtszaal. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

Van belang is de vraag of hoofdverdachte Gerrit Jan van D. geestelijk in staat is om te worden berecht. Hij heeft in 2017 een hersenbloeding gehad en kan niet praten. Onduidelijk is of hij begrijpt wat hem overkomt. Zo niet, dan komt hij in aanmerking voor ’ontslag van rechtsvervolging’.

Hij kan niet onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum, zo werd deze week duidelijk. Die heeft de faciliteiten niet om Van D. te observeren. Medeverdachte Joseph B. zat wel al in het PBC. Bedoeling was om de mannen samen te observeren om te kijken hoe de verhouding tussen beiden in elkaar steekt.

Van D. leefde met zijn gezin in een afgelegen boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. Zij hadden geen contact met de buitenwereld. Medeverdachte Josef B. heeft Van D. volgens het OM volop ondersteund. De zaak kwam vorig jaar oktober aan het licht, toen een zoon van Van D. over de situatie praatte in een lokale kroeg.

Van D., wiens vrouw in 2004 overleed, had negen kinderen. De jongste zes leefden bij hem op de boerderij, in afzondering, vanaf hun geboorte. Niemand mocht van hun bestaan weten.

Religieuze ban

De kinderen leefden volgens het OM in een soort religieuze ban. Van D. zou zijn kinderen vanaf jonge leeftijd hebben mishandeld. Een aantal van de kinderen zou nog steeds volgens in de boerderij geldende, religieuze regels willen leven. Zij zaten meestal niet letterlijk opgesloten - de deur stond vaak open. De rechtbank heeft de boerderij vorig jaar bezocht, om de situatie met eigen ogen te bekijken.

Volgens het OM was Oostenrijker Josef B. „het gezicht naar de buitenwereld”, waardoor Van D. en zijn kinderen afgeschermd konden blijven. B. zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. „Ik heb een rein geweten”, zei hij eerder. „Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd.”