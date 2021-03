Zij vonden hun droomhuis: ’Iedereen weet dat je feitelijk te veel betaalt’

Joost Augusteijn en Ingrid van de Pas zijn verguld met hun pakhuis. Ⓒ Rias Immink

Venlo - „Overbieden kom je niet meer onderuit, ook niet hier in de provincie”, zegt de 31-jarige Frank uit Venlo. Hij kocht onlangs met zijn vriendin Stephanie een leuk huis in een keurige wijk, in afwachting van gezinsuitbreiding. Daar moet tot aan de uiterste rafelranden van het land voor overboden worden, zo merken kopers van Limburg tot Groningen. In de eerste twee maanden van 2021 bood 62 procent van de huizenkopers in Nederland meer dan de vraagprijs.