Seksrel rond Spaanse bisschop

Tot hij op 23 augustus plotseling uit trad. Hij zei dat te doen ‘om persoonlijke redenen’ zonder in details te treden. Maar uiteindelijk maakte de site ‘Religion Digital’ bekend dat Novell verliefd is geworden op een veertien jaar jongere vrouw, gescheiden en – als klap op de vuurpijl – ook nog eens schrijfster van erotische romans.

De afgelopen twee weken speculeren alle Spaanse media en talkshows over Novell en zijn nieuwe geliefde – en geniet heel Spanje mee. Zo schrijft de krant ABC dat het bisdom in Solana denkt dat ‘de duivel in Novell is gevaren.’ Dat zou mede te danken zijn aan het feit dat de nieuwe geliefde van Novell, Silvia Caballol, niet alleen erotische verhalen schrijft maar ook ‘satanische’.

Exorcisme

Novell – die graag exorcisme bedrijft - zou tijdens een duivelsuitdrijving zelf slachtoffer zijn geworden van ‘het omgekeerde’: de duivel zou in hem zijn gekropen. En nu zou hij zelf weigeren een duivelsuitdrijving te ondergaan, schrijft onder meer ABC.

In het bisdom van Solsana spreken geestelijken – uiteraard allemaal anoniem - van een „zeer ernstige zaak” vanwege de vermenging van „een gekwelde persoonlijkheid en bovennatuurlijke gebeurtenissen”. Volgens een aantal naaste medewerkers zou Novell persoonlijkheidsproblemen hebben gehad die de laatste jaren alleen maar erger werden.

Ook wordt gespeculeerd over het feit dat Novell in het verleden homoseksuele neigingen zou hebben gehad maar daarvan na therapie zou zijn genezen. Vervolgens promootte hij deze homogenezingen zelf op fervente wijze. Hij was bovendien tegenstander van „iedere vorm van seks die niet bedoeld was voor reproductie. Het condoom scheidt ouderschap van plezier. En dat is niet menselijk”, zei hij.

Tolerant

De bisschop diende 23 augustus zijn ontslag in bij paus Franciscus en die accepteerde dat heel snel. Wellicht wist die al meer - want normaal nemen dit soort procedures maanden in beslag. Maar misschien was de snelheid ook te danken aan het feit dat Novell en de paus niet echt grote vrienden waren vanwege de liberale en tolerante aanpak van de paus