Files aan de Duitse pomp: tankstations overspoeld met Nederlanders

De Duitse overheid verlaagt vanaf woensdag voor drie maanden lang de accijns op brandstof. En dit zorgt ervoor dat Nederlanders massaal de oversteek naar tankstations in de Duitse grensstreek maken. Zo staan Nederlanders in de rij voor een tankstation in het Duitse Gronau. De pomphoudster van het tankstation in Gronau heeft maar twee tellen om de telefoon op te pakken, laat ze weten. „Het is hier heel erg druk. Sinds 08.00 uur ben ik aan een stuk door aan het afrekenen”, stelt ze.

Naar tankstations net over de grens bij Drenthe is het filerijden, meldt RTV Drenthe. Daar ontstonden lange rijen, met vooral Nederlandse nummerplaten. Bij een tankstation in Emlichheim, net onder Schoonebeek, is een pompbediende noodgedwongen verkeersregelaar geworden. „Dit is niet normaal, deze drukte. We hebben de politie er zelfs bij moeten halen, want we kunnen dit niet zelf in goede banen leiden”, meldt de regionale omroep.

Soortgelijke taferelen een stuk zuidelijker, in Elmpt, net over de grens bij Roermond.

In Kranenburg, over de grens bij Nijmegen, zijn de toegangswegen naar tankstations zelfs helemaal vastgelopen. En ook in Kaldenkirchen, vlakbij Venlo is het druk aan de pompstations.

Een liter benzine E10 was in Duitsland vlak voor 07.00 uur te krijgen vanaf 1,85 euro. Diesel kostte rond de 1,90 euro. Het gaat om een momentopname, want in Duitsland worden de prijzen meermaals per dag bijgesteld. De prijzen verschillen per tankstation, en kunnen van moment tot moment fluctueren. De prijs wordt centraal bepaald door de grote oliemaatschappijen. Per dag kan dat bij het tanken 10 tot 15 cent schelen, afhankelijk van het moment waarop je gaat tanken. Wie goedkoop uit wil zijn, kan kijken op een speciale website die de prijzen van moment tot moment aangeeft.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) in Nederland nu op 2,44 euro. Voor een liter diesel is dat 2,13 euro. UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen die in Nederland benzine verkopen. De adviesprijs hoeft overigens vrijwel alleen maar langs de snelweg worden betaald. Langs kleinere wegen kan vaak wat goedkoper worden getankt.

In het Duitse Bunde veroorzaken Nederlandse automobilisten ook massaal benzinefiles. Het dorp wordt woensdag overspoeld met auto’s die zich stapvoets naar het benzinestation bewegen.

