De wasbeer ziet er aaibaar uit.

Amsterdam - De kans dat je oog in oog komt te staan met een wasbeer neemt toe. De invasieve exoot is bezig aan een opmars in de Nederlandse natuur. Zo drong het beestje onlangs een woning binnen in het Drentse Zwartemeer en werd vorig jaar een vrouw in Maastricht te grazen genomen. Hoe gevaarlijk is dit dier eigenlijk?