Haagse buurt in zak en as om vermiste ara Charlie

De ara Charlie is sinds afgelopen vrijdag vermist. De Haagse wijk Loosduinen, waar de rondvliegende vogel een graag geziene gast was, maakt zich grote zorgen om het beest. Ⓒ Eigen foto

Den Haag - Niet alleen het baasje van de vermiste blauw-gele ara Charlie zit in zak en as. Ook de hele Haagse buurt Loosduinen is verontrust nu de felgekleurde vrolijke vogel al enkele dagen nergens meer te zien is.