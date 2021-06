Trump valt immigratiebeleid Biden aan: ’Hij vernietigt onze natie’

Trump liet in het midden of hij zich verkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024, ook toen de menigte luidkeels „nog vier jaar, nog vier jaar” scandeerde. Al hintte hij er op enig moment wel op. „Misschien moeten we nog een derde keer winnen. Het is mogelijk”, zei hij, waarmee hij opnieuw liet zien dat hij denkt dat hij in november 2020 heeft gewonnen. Het publiek reageerde uitgelaten.

’Ramp’

De afgelopen maanden hield Trump toespraken op Republikeinse evenementen, maar dit was de eerste keer dat hij een massabijeenkomst hield. In Wellington, bij Cleveland in de staat Ohio, werd de Republikein toegejuicht door duizenden aanhangers. Hij herhaalde dat de verkiezingen in 2020 niet eerlijk zijn verlopen en dat hij die had gewonnen. „De verkiezingen waren voorbij”, zei Trump. „En we hebben een enorme overwinning behaald. Ze hebben iets gedaan dat nooit zou mogen worden toegestaan.”

Hij legde een bijzondere focus op het toenemende aantal migranten dat de Verenigde Staten binnenkomt vanaf de zuidelijke grens. En zijn steeds terugkerende boodschap was dat Democraat Biden een ramp is. „Joe Biden vernietigt onze natie voor onze ogen.”

Impeachment

Trump was in Ohio om er een partijgenoot en voormalig adviseur te steunen, Max Miller, die zich keert tegen Republikeins congreslid Anthony Gonzalez uit Ohio. Die stemde in januari voor de impeachment van Trump. Trump heeft eerder al aangekondigd campagne te voeren tegen alle Republikeinen die zich tijdens de stemming over zijn afzetting tegen hem keerden. „We zullen het Huis terugnemen, we zullen de Senaat terugnemen, en we zullen Amerika terugnemen, en we zullen het snel doen”, zei hij.

Trump heeft meer bijeenkomsten in Ohio gepland en gaat waarschijnlijk 30 juni met de gouverneur van Texas Greg Abbott naar de Mexicaanse grens. Op 3 juli spreekt hij in de avond aanhangers toe op een ’Redt Amerika Rally’ in Sarasota, Florida. Deze bijeenkomst zorgt letterlijk voor vuurwerk, want dat wordt tot slot afgevuurd naar aanleiding van de nationale feestdag, 4 juli.