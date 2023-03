Aanhouding na vondst dode in gevangenis Krimpen aan den IJssel

De omstandigheden waren dusdanig dat de gevangene in de boeien werd geslagen. Het is volgens de Rotterdamse politie nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie houdt alle opties open. De rol van de medegevangene wordt onderzocht. Het tweetal zat samen in een zogeheten duocel waar ze samen in een afgesloten kamertje zitten.

Volgens een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weigerde de medegedetineerde na de vondst van de dode man de cel te verlaten. „We hebben het Interne Bijstandsteam ingeschakeld om meneer uit de cel te halen. Hij is vervolgens in een isoleercel geplaatst. De politie onderzoekt nu wat er in de cel is gebeurd”, aldus de zegsman die niet kan zeggen of dit een uitzonderlijk geval is.

Familie

De politie werd door de gevangenisdirectie om 8 uur ’s ochtends op de hoogte gebracht dat er een dode was gevonden. Vervolgens deed zich een unieke situatie voor. Forensische onderzoekers maakten van de cel een plaats delict en doen daar minutieus sporenonderzoek.

Wie het dodelijk slachtoffer is, kan de politie nog niet zeggen. „Wij moeten de familie nog inlichten”, aldus een woordvoerster. Waarvoor de man vastzat is onduidelijk, evenals die van de medegedetineerde.

De medewerkers van de PI krijgen slachtofferhulp aangeboden.