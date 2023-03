Dode gedetineerde gevonden in gevangenis Krimpen aan den IJssel

De ingang van de Penitentiaire Inrichting in Krimpen aan den IJssel. Ⓒ ANP / ANP

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - In de gevangenis in Krimpen aan den IJssel is woensdagochtend een overleden gedetineerde gevonden. Mogelijk is de man door een misdrijf om het leven gekomen. De politie doet onderzoek.