Premium Het beste van De Telegraaf

Marine Le Pen populairder dan ooit; ‘Deze keer kan het haar lukken’

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto ANP/AFP

LIÉVIN - Ze luistert naar de kiezer, denkt aan de portemonnee van de Fransen en is zo leuk met kinderen. In het Noord-Franse mijnbekken is Marine Le Pen nóg populairder dan in 2017. ,,Als ze de tweede ronde niet wint, kan dat alleen maar betekenen dat er is gesjoemeld met stemmen.”