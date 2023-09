'Limonadewesp' weer meest getelde wespensoort

"Meer dan de helft van de deelnemers heeft een Europese hoornaar gezien", zegt secretaris Eric Mahieu. "Dat is opvallend, want die soort komt in bepaalde delen van het land, zoals in kustgebieden, van nature minder voor." De Europese hoornaar is een inheemse wespensoort. Net als de gewone of Duitse wesp, die ook wel limonadewesp wordt genoemd, vallen de hoornaars onder de sociale wespensoorten die een nest maken en daar samenleven. Er komen in Nederland ongeveer tien soorten sociale wespen voor, tegenover enkele honderden solitaire wespensoorten. Zo'n 70 procent van de waargenomen wespen dit jaar was een sociale wespensoort.

Zweefvlieg

Op het telformulier stonden ook "doen-alsof-wespen", vliegende beestjes die lijken op een wesp. In die categorie kwam de zweefvlieg met 1080 waarnemingen als winnaar uit de bus. Ook de stadsreus werd vaak gezien. Dit insect wordt volgens Mahieu vaak verward met de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot die begin deze eeuw vermoedelijk met een vracht uit China in Europa terecht is gekomen.

Aziatische hoornaars

Er werden dit jaar slechts vier Aziatische hoornaars geteld. "Het is dus nog steeds een zeldzame soort", aldus Mahieu. "Het is belangrijk dat we invasieve exoten aanpakken, maar we moeten niet onnodig in paniek raken", stelt hij. "Er vliegen veel insecten rond die er gevaarlijk uitzien, maar het niet zijn." Naast wespen en zweefvliegen zijn er 1928 bijen geteld. "De wespentelling is wederom gewonnen door de bij", lacht Mahieu.

Met de Nationale Wespentelling hoopt de Wespenstichting de kennis over en het begrip voor sociale wespensoorten te verbeteren. Volgens de stichting worden wespen ten onrechte weggezet als hinderlijk en agressief, terwijl ze in de natuur een belangrijke rol spelen en alleen de twee soorten limonadewespen hinderlijk kunnen zijn op bijvoorbeeld een terras. De telling was eigenlijk vorig weekend, maar werd vanwege het slechte weer met een week verlengd.