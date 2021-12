Haagse inmenging bemoeilijkte evacuatie Afghanistan

Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek naar de evacuatiechaos, dat is uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat zich specialiseert in crisismanagement.

Vooral bij het beoordelen van wie er wel en niet in aanmerking kwam voor evacuatie hielden bewindslieden aan het Binnenhof een sterke vinger in de pap. Ook werd zorgvuldigheid boven snelheid verkozen. Die methode is in een normale situatie misschien wenselijk, maar niet in crisissituaties, aldus de onderzoekers.

’Enorm aanzuigende werking’

De roemruchte D66 motie-Belhaj, waardoor niet alleen tolken in aanmerking kwamen voor evacuatie naar Nederland maar ook andere Afghanen die voor Nederland hadden gewerkt, zorgde volgens ondervraagden voor een ’enorm aanzuigende werking’. Dat bemoeilijkte het beoordelen van de criteria voor evacuatie ter plekke, aldus het onderzoek.

Bovendien maakte „de goedbedoelde interventies van Tweede Kamerleden die in direct contact stonden met mensen in Kabul de taak voor Nederlandse militairen en diplomaten in Kabul niet lichter en creëerden soms dramatische dilemma’s voor hen.” Zij moesten in alle hectiek en soms in fracties van minuten bepalen wie er wel en niet door konden naar het vliegveld, waar zich in de dagen na de val van Kabul een enorme mensenmassa had verzameld.

De ’stroom aan Kamervragen’ die het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg te verwerken, zorgde eveneens voor vertraging. „Meerdere beleidsmedewerkers moesten hier dag en nacht voor worden vrijgemaakt”, aldus het rapport.

Geen schoonheidsprijs

Dat de evacuatie uit Afghanistan bepaald geen schoonheidsprijs verdient, is alom bekend. D66’er Sigrid Kaag moest er in september het veld voor ruimen. In haar kielzog volgde een dag later ook Ank Bijleveld (CDA), demissionair minister van Defensie. De samenwerking tussen de beide departementen van de vertrokken bewindsvrouwen had tijdens de evacuatiecrisis een stuk beter gekund, stellen de onderzoekers. Zo waren ambtenaren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken geërgerd over het gebrek aan ’gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid’ in aanloop naar de val van Kabul. „Vakanties en de watersnood in Limburg” werden bovendien genoemd als ’afleidende gebeurtenissen’.

De onderzoekers adviseren de ministeries om een hechtere samenwerking op te zetten voor vergelijkbare situaties in de toekomst. „Een dergelijke samenwerking zou een kroon op de crisisoperatie in Kabul vormen.”

Er komt nog een grondigere evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan. Die zou door oud-minister van Defensie Frank de Grave (VVD) worden uitgevoerd, maar hij haakte af toen de gehele oppositie bezwaar maakte tegen zijn aanstelling omdat hij geen neutrale en onafhankelijke partij zou zijn. Er wordt nog gezocht naar een vervanger.