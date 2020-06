Virgin wil toeristen naar ruimtestation ISS vliegen

Virgin Galactic heeft al een eigen ruimtevliegtuig in ontwikkeling. Dat vliegt vanaf Spaceport America in de staat New Mexico. Het vliegtuig gaat naar de rand van de dampkring, de inzittenden worden even gewichtloos en keren daarna weer terug naar de aarde. Het toestel komt niet in een baan rond de aarde. Virgin zal dat complex gebruiken om de ISS-klanten te trainen voor het nieuwe programma. Wanneer de eerste toeristen naar het ISS moeten vliegen, is nog niet bekend.

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, bracht onlangs als eerste bedrijf mensen naar de ruimte. De twee astronauten aan boord zitten de komende maanden in het ISS. Later wil het bedrijf ook toeristen in een baan rond de aarde brengen. Boeing wil volgend jaar voor het eerst astronauten lanceren. De commerciële bedrijven krijgen de kans om zich te richten op de zogenoemde ’low earth orbit’, dus een lage omloopbaan rond de aarde. Het ISS vliegt op een hoogte van ongeveer 400 kilometer over. De NASA zelf wil zich de komende decennia richten op vluchten naar de maan en uiteindelijk ook naar Mars.