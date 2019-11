Belgische huisvader lijkt serieverkrachter studentes

In het dagelijks leven buschauffeur, in zijn vrije tijd valse taxichauffeur. Ⓒ Het Nieuwsblad

BRUSSEL - Opluchting in Brussel: ’de verkrachter van de ULB’ is gearresteerd. Yacine B. (44), een vader van twee kinderen, zou in de buurt van de Franstalige universiteit twee studentes verkracht hebben en anderen hebben aangerand. Hij deed zich voor als een taxichauffeur, maar ontvoerde daarna zijn slachtoffers, en kon ze zo seksueel misbruiken.