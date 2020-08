Gouverneur Wisconsin roept noodtoestand uit vanwege rellen

Gouverneur Tony Evers kondigde ook aan dat hij meer manschappen van de nationale garde van de staat in de stad gaat inzetten. Het aantal wordt verdubbeld naar 250.

De 29-jarige Jacob Blake werd neergeschoten nadat de politie vanwege een melding van huiselijk geweld was uitgerukt. Hij is in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Het incident kwam nadat de afgelopen maanden in en buiten de VS massaal is gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld.