Jongen (12) doodt lerares en pleegt daarna zelfmoord

De schietpartij vond om 7.30 uur lokale tijd plaats op het Cervantes College in Torreón. Burgemeester Jorge Zermeño heeft laten weten dat de leerling met twee pistolen naar de school is gegaan. Daar aangekomen schoot hij een lerares dood en verwondde vier anderen. Daarna pleegde hij zelfmoord. Een motief is nog niet bekend.

Volgens verschillende media zouden onder de gewonden een kind van zeven en een kind van acht zijn. Een leraar zou in zijn arm geschoten zijn.

Buiten de school verzamelden bezorgde ouders zich.

De jongen woonde bij zijn oma. Waar zijn ouders zijn, is onduidelijk. „Ik wil niet speculeren en het incident wordt nog onderzocht maar het lijkt erop dat de jongen problemen had en niet meer thuis woonde. Er wordt gezocht naar zijn ouders.”