RIVM: 4007 nieuwe besmettingen corona gemeld

Over de afgelopen zeven dagen zijn ruim 24.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal besmettingen ligt al wekenlang hoog. Op dit moment worden zo’n 22 mensen per 100.000 inwoners besmet op een dag. De signaalwaarde, die voorschrijft wat nog als ’oké’ wordt gezien, ligt op 7.

Ook het R-getal ligt al tijden boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen blijft oplopen.

Ziekenhuizen

Het aantal mensen dat in ziekenhuizen wordt behandeld, blijft stijgen. Vergeleken met de piek in maart en april worden meer mensen op de normale verpleegafdelingen behandeld, en iets minder op de intensive care.

Het aantal opnames ging eind vorige maand over de signaalwaarde van 40 heen, maar zit daar inmiddels weer onder. Tijdens de piek werden er enkele dagen meer dan 500 mensen per dag opgenomen.

Regionaal

In de gemeente Amsterdam nam het aantal besmettingen het meest toe, met 457. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag met 267 en 256 positieve tests. Zaterdag nam het aantal gevallen in Groningen en Tilburg snel toe. In beide gemeenten heeft die toename zondag niet doorgezet.

In Groningen werden 75 nieuwe gevallen bekend. Een etmaal eerder was de toename nog dubbel zo groot. In Tilburg werden zondag 55 positieve tests gemeld, tegen 81 zaterdag.

Later meer.