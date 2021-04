Fransen slaan alarm om ’opjut-jihadisme’

Binnenland

Moskeegenootschap wil islamitische begraafplaatsen in Nederlandse gemeenten

Het moskeegenootschap Islamitische begraafplaatsen Nederland (IBN) wil in een groot aantal gemeenten volledige islamitische begraafplaatsen inrichten. Binnen de moslimgemeenschap in Nederland, die ongeveer een miljoen zielen telt, is hier veel behoefte aan, aldus Khaled Mouhouti van het IBN.