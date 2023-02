Premium Het beste van De Telegraaf

Kim vocht tegen levensbedreigende vleesetende bacterie: ’Ik heb nog geluk gehad’

Door Carlo Nijveen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eigen foto

Beverwijk - Een sluipmoordenaar. Zo is de vleesetende bacterie te bestempelen die in de medische wereld bekendstaat als necrotiserende wekedeleninfectie. Het brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft de afgelopen maanden - net als ziekenhuizen elders in Nederland - beduidend meer patiënten dan gewoonlijk behandeld die de levensbedreigende aandoening hadden opgelopen.