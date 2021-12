Het regent besmettingen: deze Nederlanders vieren de jaarwisseling daardoor in quarantaine

Sport

Ruiter Gal vrijgesproken na aantijgingen van dierenmishandeling

Dressuurruiter Edward Gal is volledig vrijgesproken in een door dierenrechtenorganisatie PETA aangespannen zaak wegens vermeende dierenmishandeling. De groepering probeerde Gal (51) al sinds het EK van 2015 in de Duitse stad Aken aan te klagen.