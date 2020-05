Man (25) vernielt tuinen Zevenbergen met auto

Getuigen zagen de auto gelanceerd worden toen deze met hoge snelheid over een verkeersdrempel in de Arembergstraat reed. Via een tuin kwam de auto vervolgens tot stilstand in de tuin ernaast. Twee inzittenden van het voertuig renden weg en lieten de auto achter in de tuin.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel veel materiële schade. Door de getuigenissen kon een man worden aangehouden. Hij zit vast en wordt gehoord. Hij blijkt geen rijbewijs te hebben.

De eigenaren van de twee tuinen hebben aangifte gedaan tegen de bestuurder die de plaats van het ongeval verliet zonder zijn identiteit achter te laten.