Supermarkt prikt trucs ’zelfscan-dieven’ door

Tussen twee kratten bier worden soms vleeswaren verstopt en dus niet betaald. Ⓒ APA

Elst - De diefstal van een boodschappenkar vol met bijna driehonderd blikjes Red Bull, heeft deze week nogal wat opzien gebaard, maar voor een supermarkt is zo’n diefstal niet uitzonderlijk. Sterker nog: het is vrijwel dagelijkse kost dat ergens in het land klanten een goedgevulde winkelwagen niet afrekenen. Voor grootgrutters betekent dat een jaarlijkse schadepost van miljoenen euro’s.