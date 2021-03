33.000 euro in beslag genomen bij illegaal pokertoernooi Haarlemmermeer

In de woning was een professionele pokertafel opgesteld. De deelnemers van het illegale toernooi hadden de leeftijd tussen 30 en 50 jaar. Een van hen, een 38-jarige Amsterdammer, is aangehouden. 33 duizend euro aan contant geld is in beslag genomen.

Oordoppen en slaapmiddelen

De politie trof naar eigen zeggen ook iets ’verbazingwekkends’ aan; een vrouw die door het lawaai van het toernooi aan het slapen was. „Een 71 jarige vrouw lag ’gewoon’ boven te slapen, dankzij slaapmiddelen en oordoppen”, aldus de politie van Haarlemmermeer op Facebook.