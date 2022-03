Dna-test wijst uit: grootste aardappel ter wereld is geen aardappel

De Nieuw-Zeelandse boer deed zijn verhaal dinsdag op tv-zender ITV. „Het was teleurstellend”, zei Colin. „Maar het is geen aardappel.” Wat het 7,7 kilogram wegende ding dan wel is? „Een combinatie van een komkommer en een kalebas.”

Dat is gebleken na een dna-test die gedaan werd om te bekijken of Dug the Spud in aanmerking zou komen voor het Guinness World Records-boek. Helaas zal dat dus niet het geval zijn.