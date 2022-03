Kabinet versoepelt verder: mondkapjesplicht, testen voor toegang en thuiswerkadvies verdwijnen

Dat maakt coronaminister Kuipers dinsdagmiddag bekend. Vorige week lekte al uit dat het kabinet afscheid wil nemen van de laatste coronamaatregelen. Daar kwamen maandag nog wel een paar kanttekeningen van de medisch experts van het OMT bij. Die zouden graag het mondkapje in het ov behouden.

Dat mag natuurlijk ook nog, benadrukt Kuipers: „Je doet niks verkeerd als je besluit het nog steeds te gebruiken.” Maar een verplichting is volgens hem, net als de andere coronabeperkingen, niet meer nodig. Ook al is er een hoog aantal besmettingen, maar dat had het kabinet wel verwacht. „En de druk op de zorg valt mee. Ziekenhuizen kunnen het goed aan.” In het vliegtuig blijft het mondkapje, vanwege internationale afspraken, nog wel verplicht.

Het kabinet schrapt ook de adviezen om deels thuis te werken en twee keer per week preventief te testen in het onderwijs. Het OMT zou ook graag zien dat het kabinet thuiswerken ’blijvend stimuleert’. Maar, zegt Kuipers: „Dat is niet meer nodig in het kader van het managen van de pandemie.”

Wat overblijft is een aantal basismaatregelen, zoals geregeld handen wassen en testen bij klachten. Ook blijft het dringende advies om in isolatie te gaan bij een positieve testuitslag.