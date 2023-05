’Yogadocente fit genoeg om terug te vliegen naar Nederland na drama in Mexico’

Dat laat haar goede vriendin en zakenpartner Zahina van der Zwan (36) weten. „We hebben dinsdag te horen gekregen dat ze fit to fly is en donderdag vanuit Mexico naar Nederland gerepatrieerd wordt.” In Nederland zal ze verder verzorgd worden.

Bijna fatale kriya-reiniging

Ermes was in Mexico voor een vakantie en volgde een yogaretraite. Vorige week maandag onderging ze bij de yogaschool waar ze verbleef een zogenoemde kriya-reiniging, waarbij gezout lauwwarm water wordt gedronken om ’lichaam en geest te reinigen.’ De reiniging werd haar bijna fataal.

Ermes werd in een privékliniek opgenomen met zeer ernstige complicaties, waaronder geperforeerde longen en een gescheurde slokdarm. Later werd ze overgebracht naar een ziekenhuis in Mexico Stad, waar ze in een kunstmatige coma werd gehouden. Ook onderging Ermes meerdere operaties. Zo werd haar slokdarm gedicht, werd er vocht uit haar longen gehaald en werd er een bloedprop verwijderd.

De Rotterdamse was er dermate slecht aan toe dat haar geliefden lange tijd in onzekerheid verkeerden. Bovendien waren er grote zorgen omtrent de dekking van haar ziekenhuiskosten. Ermes had namelijk geen extra reisverzekering afgesloten met werelddekking, waardoor het grootste deel van de ziekenhuiskosten en haar repatriëring voor eigen rekening zouden komen. De kosten voor de intensive care in Mexico bedragen alleen al zo’n 20.000 euro per dag, waarvan de Nederlandse verzekering er slechts 3000 vergoedt.

126.000 euro via crowdfundingsactie

Van der Zwan besloot daarom via een crowdfundingsactie geld in te zamelen voor haar vriendin. Inmiddels staat de teller op ruim 126.000 euro. Vooralsnog is het bedrag niet genoeg om alle kosten te dekken. Van der Zwan: „Helaas worden ook de kosten voor de repatriëring niet vergoed. Dit betekent dat de kosten van deze vlucht, die tussen de 130.000 en 150.000 euro zijn, ook betaald moeten worden door Denise.”

Van der Zwan benadrukt dat de familie en vrienden van Ermes dankbaar zijn voor alle hulp en steun die zij hebben ontvangen.