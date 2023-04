Trudeau: China gebruikt slavenarbeid bij productie lithium

Trudeau deed de uitlatingen in New York, waar hij te gast was bij de Council on Foreign Relations, een invloedrijke denktank op het gebied van internationale zaken. Hij besprak er onder meer het Canadese beleid om de productie op te voeren van lithium, dat onder andere gebruikt wordt in batterijen van elektrische voertuigen.

De diplomatieke spanningen tussen Canada en China zijn opgelopen sinds de detentie van Huawei-directeur Meng Wanzhou door Canada in 2018. China arresteerde daarna twee Canadezen op beschuldiging van spionage.

Nationale veiligheid

In november beval Canada drie Chinese bedrijven om hun investeringen in Canadese kritieke mineralen af te stoten, met een beroep op de nationale veiligheid. Dat was volgens China slechts een voorwendsel om internationale handels- en marktregels te omzeilen. Die zouden immers een dergelijke desinvestering niet toestaan, aldus Beijing.