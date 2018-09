Oezbekistan kiest een president

Karimov had in het buitenland geen beste naam. Met name zou hij op grote schaal de mensenrechten hebben geschonden. Zo zouden tegenstanders van het regime onder meer zijn gemarteld. Favoriet voor de opvolging van de autoritaire Karimov is Sjavkat Mirsijajev, de huidige premier.

Oezbekistan telt ongeveer 30 miljoen inwoners, van wie 88 procent moslim is. De inwoners kunnen tot zondagavond terecht in 9300 stemlokalen. De uitslag van de verkiezing wordt pas maandag verwacht. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft driehonderd waarnemers ter plekke.