Vrouw overleeft zes dagen in de sneeuw met six-pack yoghurtjes

Sheena Gullett (52) en haar vriend Justin Lonich (48) reden naar Little Valley in de Amerikaanse staat Californië toen ze vast kwamen te zitten in de sneeuw. Het stel bracht de nacht door in de auto, om de volgende ochtend te ontdekken dat de accu van de auto op was, aldus de politie.

Toen ze hulp gingen zoeken raakten het tweetal elkaar kwijt, nadat de schoenzolen van Gullett het begaven. Toen Lonich terugkeerde om haar te zoeken kon hij haar niet meer vinden.

Hij kende het gebied niet goed, maar wist uiteindelijk wel alarm te slaan, toen hij een nabijgelegen snelweg wist te bereiken. Vanaf dat moment zochten de hulpdiensten dagelijks naar de vermiste vrouw. Zelfs met een helikopter was de vrouw onvindbaar, mede door het slechte weer. Uiteindelijk wisten hulpdiensten de vrouw zes dagen later pas te vinden.

Rantsoen

,,De vrouw was erg emotioneel, maar fysiek in orde”, zei de politie. ,,Ze had geen water en at sneeuw.”