Zeker 73 doden, waaronder een jong kind, door brand in gebouw Johannesburg

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit en is inmiddels onder controle. Het gaat om een pand van vijf verdiepingen in het zakendistrict van Johannesburg. Het gebouw zou zijn gebruikt als „informele nederzetting.” Dit zijn onofficiële woonruimtes, die veel voorkomen in Zuid-Afrika. Volgens nieuwssite News24 kwamen mensen die uit het brandende gebouw probeerden te vluchten, vast te zitten.

„We hebben mensen die ter plekke op zoek zijn naar hun familieleden geïnformeerd dat de kans klein is dat we bewoners nog levend zullen vinden”, zegt de woordvoerder van de hulpdiensten tegen News24.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.