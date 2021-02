’Valiumverkrachter Johan S. droeg roze bh, gebruikte messen en stroomstootwapen’

Toch resteert een mysterie, blijkt uit de berichtgeving. In het appartement van S. in de Bulgaarse hoofdstad Sofia werd bloed gevonden van een vermoedelijk nog onbekend slachtoffer. Wie is zij? En heeft de 40-jarige zedendelinquent ook een derde vrouw misbruikt?

Gruwelverkrachting

Want voor het OM staat vast dat S. zeker twee keer toesloeg. Op eerste kerstdag 2019 werd de beruchte Nederlander opgepakt na een gruwelverkrachting in zijn eigen huis. Al snel werd een tweede aangifte gedaan door een vrouw die door hem was misbruikt. Sindsdien werkten de Bulgaarse autoriteiten aan het dossier tegen de man die al een spoor van ontreddering in heel Europa achterliet.

De zaak zal in maart dienen, maar de aanklacht is deze week ingediend. En daar komen de meest bizarre details in naar voren. Het eerste slachtoffer van S., die zich aan haar voorstelde als de Deen Johan van Dam, vertelde dat hij haar drogeerde en bewusteloos sloeg toen zij zich alsnog verzette. Met een mes sneed hij haar op verschillende plaatsen in haar lichaam. Vervolgens deed hij een roze bh om, waarna hij haar verkrachtte terwijl hij een kussen in haar gezicht duwde. Ook kreeg ze schokken met een elektrische wapenstok. Haar bloed werd door agenten gevonden in het appartement van de Nederlandse zedendelinquent.

Homoseksueel

De roze bh kwam terug in de verklaring van een tweede slachtoffer. De moeder van drie kinderen ging na een leuke avond kletsen mee naar huis met S., die homoseksueel beweerde te zijn. Ook zij werd gedrogeerd, waarna hij haar aanrandde. Het lukte S. niet om tot geslachtsgemeenschap te komen, waarna hij haar misbruikte met een drankfles. De vrouw raakte dusdanig gewond dat ze een tijdje in levensgevaar verkeerde.

In beide gevallen maakte S. de vrouwen belachelijk na het misbruik. Hij maakte grappen over wat er gebeurd was, bood geen enkele medische zorg, hoewel ze hevig bloedden, maar liet ze wel gaan. Beide vrouwen zijn psychisch getekend door wat hun is aangedaan. Volgens psychiatrisch onderzoek is S. een sociopaat met een biseksuele voorkeur. Ook houdt hij zich bezig met pedofilie en sadisme.

108 valiumpillen

Bij de huiszoeking werden 108 valiumpillen gevonden. Dat past bij de eerdere zaken en beschuldigingen tegen S. in Nederland, Malta en Spanje. In Nederland kreeg hij, terwijl er meer aangiften waren gedaan, in 2010 bijna zes jaar cel voor drie zedenzaken. S. had geprobeerd onder de veroordeling uit te komen door te vluchten naar Brazilië. Dat mislukte. Later dook hij op in Polen, waar hij al snel door de mand viel. Hij probeerde vervolgens de online geschiedenis over hem te laten verwijderen en zijn naam te wijzigen.

Ook in Spanje en Malta deden vrouwen aangifte tegen S., en steevast vertelden de aangeefsters dat hij hen versierde, drogeerde en bruut misbruikte. Inmiddels is hij alweer vijf jaar in Bulgarije, waar hij ook een bedrijf runt. Alle banden met Nederland heeft hij naar eigen zeggen verbroken.

Bulgarije laatste halte

Bulgarije lijkt voorlopig inderdaad zijn laatste halte te worden. Alleen voor verkrachting kan S. al acht jaar krijgen, en daar komen nog drugsbezit, aanranding en verzwarende factoren door het wapengebruik bij.