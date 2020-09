Snorkelaar (33) aangevallen door krokodil bij Great Barrier Reef

De 33-jarige snorkelaar hield er rug- en nekklachten aan over, maar wist de belaging van de reptiel bij Anchor Bay te weerstaan. Hij werd ter plekke behandeld en later overgevlogen naar een ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van het hospitaal is de toestand van de man inmiddels stabiel. De aanval van de krokodil bij Lizard Island wordt verder onderzocht. Doel is om het dier te lokaliseren en weg te halen, schrijft The Daily Mail.