Landelijke storing Vodafone Nederland deels verholpen

Europa graaft zich naar glasvezel

Nederland verkeert in de Europese middenmoot als het gaat om glasvezelaansluitingen, maar zit midden in een inhaalrace. Dat blijkt uit een presentatie die woensdag is gepubliceerd op de ’Fibre to the Home-council’ (FTTH), een jaarlijkse bijeenkomst van de Europese glasvezelsector.