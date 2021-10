Landelijke storing Vodafone Nederland voorbij

Klanten hadden problemen met mobiel bellen en het gebruik van mobiel internet. De storing begon dinsdag rond 08.00 uur. Rond 11.00 uur was de storing gedeeltelijk opgelost, maar nog niet helemaal, aldus het bedrijf. Ook Hollandsnieuwe, een dochtermerk van VodafoneZiggo, had last van de problemen.

Mobiel bellen en internetten via 2G werkten tijdens de storing wel. Deze verbinding maakt de telefoon volgens een woordvoerster niet automatisch als de reguliere verbinding wegvalt. Klanten moesten dit zelf handmatig op hun toestel aanpassen.

Als gevolg van de storing waren meerdere instanties telefonisch niet of nauwelijks bereikbaar. De storing trof onder meer gemeenten, GGD'en en ziekenhuizen.

Volgens Vodafone was er een storing in twee van de zes databases. Die twee databases moesten opnieuw opgebouwd worden, wat enige tijd in beslag nam. Het bedrijf betreurt dat klanten last hadden van de storing.