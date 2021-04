Nieuwe Kamer debatteert over coronabeleid

PVV-leider Wilders is kritisch. „De terrassen kunnen gewoon open. Om ervoor te zorgen dat we niet meer, maar minder besmettingen krijgen.” Volgens Wilders is dat namelijk beter dan volle parken. VVD-Kamerlid Hermans is terughoudend. „Het moet wel veilig kunnen. Terrassen open betekent niet dat de parken leeg zullen zijn.” De liberaal zegt wel te begijpen dat er nu niet wordt versoepeld. „Moeheid mag geen reden zijn om niet door te zetten, maar pittig is het wel.”

Wilders stelt ’dat we voor de gek zijn gehouden door het kabinet’. „Nederland betaalt de prijs voor de totale imcompetentie van Rutte en De Jonge. We hadden allang meer vrijheid kunnen hebben.” De PVV-leider wil dat er wordt ingezet op het zetten van één prik, om zo sneller de samenleving weer open te kunnen krijgen. „Ik wil dat al die onzinregels nu worden opgeheven, dat kan ook verantwoord.”

D66-Kamerlid Paternotte zegt ’de pas op de plaats te snappen met 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis’. Hij wil pas versoepelen als dat veilig kan. „Met de avondklok schrappen en terrassen openen voorop.” Zorgen zijn er vooral over vaccineren. D66 wil dat 60-minners zelf kunnen kiezen of ze het vaccin van AstraZeneca krijgen.

Rutte en De Jonge maakten dinsdag bekend dat er op dit moment nauwelijks kan worden versoepeld. Het kabinet laat pas coronamaatregelen los als de piek van de derde golf voorbij is. Wanneer dat precies is, konden ze tijdens hun persconferentie niet precies zeggen, maar ze mikken op 28 april.

Daarna moet de samenleving in stappen weer open. Rutte en De Jonge hopen volgende week groen licht te geven om de terrassen en de winkels te openen en de avondklok te schrappen. Dan moet het aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen een paar dagen achtereen dalen.

Normaal gesproken volgde het debat direct de dag na de persconferentie, nu zit daar dus een dag tussen. Donderdagochtend werden Kamerleden al bijgepraat door RIVM-baas Van Dissel. Volgens hem lijkt de druk op de ziekenhuizen door coronanapatiënten af te vlakken. Momenteel liggen er 1715 coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen en 784 op de ic. Het aantal nieuwe opnames per dag daalt.