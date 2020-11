Zuid-Koreaan 40 jaar de cel in voor runnen sextortion-netwerk

De dader, de 24-jarige Cho Ju-bin is schuldig bevonden van het chanteren van minstens 74 vrouwen, onder wie 16 tieners. Volgens de autoriteiten werden de slachtoffers tot „virtuele slavernij” gedwongen en moesten zij steeds verdergaande beelden van zichzelf sturen. De afpersingen vonden plaats van mei 2019 tot februari dit jaar.

De rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul veroordeelde Cho voor het maken en verspreiden van verboden pornografie en het runnen van een criminele organisatie. Cho’s advocaat was niet bereikbaar voor commentaar. Toen hij in maart werd opgepakt, zei de man dat hij zijn excuses wil aanbieden aan de slachtoffers.

Meisjes gelokt en bedreigd

„De beklaagde heeft meerdere slachtoffers gelokt en bedreigd op verschillende manieren om lange tijd pornografie te produceren en naar velen te verspreiden”, citeerde Yonhap de rechter. „Hij heeft vooral onherstelbare schade aangericht bij vele slachtoffers door hun identiteiten te publiceren.”

De zedenzaak leidde tot grote verontwaardiging. Miljoenen Zuid-Koreanen tekenden petities waarin de autoriteiten werd opgeroepen om Cho’s identiteit vrij te geven en niet alleen onderzoek te doen naar de organisatoren achter het netwerk, maar ook achter de gebruikers, die zo’n 1,5 miljoen won (zo’n 1100 euro) betaalden om de video’s en afbeeldingen van de slachtoffers te bekijken.

Tal van arrestaties

De politie heeft laten weten dat er inmiddels 124 verdachten zijn gearresteerd, onder wie 18 operators van chatrooms op berichtenplatform Telegram en andere sociale media. Zij werden opgepakt als gevolg van onderzoek dat sinds eind vorig jaar loopt naar soortgelijke sextortion-gevallen.