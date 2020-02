Farmers Defense Force wil eigen omroep

Dat laat de groep weten aan De Gelderlander. De boeren willen gaan uitleggen hoe ze worden beperkt in het uitvoeren van hun werk. FDF is een ledenwervingscampagne gestart die normaal gesproken slechts is bedoeld ter ondersteuning van hun werk, maar kan leiden tot meer.

„Als we de 50.000 leden halen, willen we inderdaad een omroep beginnen. We willen op televisie burgers meer achtergrondinformatie gaan geven over hoe onze bedrijven daadwerkelijk werken, over wat we wel maar ook vooral niet mogen”, vertelt woordvoerder en bestuurslid Sieta van Keimpena.

„Zo hebben mensen vaak niet in de gaten dat we veel gewasbeschermingsmiddelen niet mogen gebruiken”, aldus Keimpena. Behalve het werven van leden zet FDF ook in op een donateursactie.

Woensdag staat een nieuwe actie op de planning in Den Haag. Automobilisten krijgen dan misschien te maken met verkeershinder. Maar hoe groot de overlast zal zijn, en waar de problemen het grootst zijn, dat is vooraf moeilijk in te schatten, zeggen de ANWB en Rijkswaterstaat.

„Als de tractoren drie stroken breed over de snelweg rijden, kan het oplopen. Hoe dichter je bij Den Haag komt, hoe groter de kans dat je last gaat krijgen. Maar alles is afhankelijk van de vorm, in hoeverre de boeren vrij spel krijgen”, zegt de ANWB. Het voordeel is dat het op woensdagen rustiger op de snelwegen is dan op dinsdagen en donderdagen. Bovendien heeft het noorden vakantie.

Rijkswaterstaat wacht af wat woensdag gebeurt. „Het wordt opletten geblazen. Maar we weten niet wanneer ze gaan rijden, waar ze vertrekken, hoe de rest van de route is. Misschien is er wel of geen regen. Hoe rijden de tractoren, en hoe alert zijn automobilisten? Er zijn zo veel factoren.”